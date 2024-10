Schlein:su tasse Meloni mente al Paese (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 19.10 "Ce la ricordiamo tutti Meloni davanti al benzinaio a fare i teatrini promettenndo che avrebbe tagliato le accise. Spieghi ora al Paese questa nuova tassa Meloni.Anche oggi l'abbiamo vista in video mentire a viso aperto al Paese". Così la segretaria Pd,Schlein,mostrando in Aula il documento sulle accise. La Manovra non ha "nessun respiro strategico, solo una lettura propagandistica dei dati",ha detto. E ancora: Meloni "non scomodi Garibaldi, che ha unito questo Paese anziché spaccarlo in due con l'autonomia differenziata". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 19.10 "Ce la ricordiamo tuttidavanti al benzinaio a fare i teatrini promettenndo che avrebbe tagliato le accise. Spieghi ora alquesta nuova tassa.Anche oggi l'abbiamo vista in video mentire a viso aperto al". Così la segretaria Pd,,mostrando in Aula il documento sulle accise. La Manovra non ha "nessun respiro strategico, solo una lettura propagandistica dei dati",ha detto. E ancora:"non scomodi Garibaldi, che ha unito questoanziché spaccarlo in due con l'autonomia differenziata".

Accise - Schlein(Pd) : anche oggi Meloni in video mente al Paese - . . Lo ha detto Elly Schlein parlando alla Camera. Ha aggiunto la segretaria Pd: "Noi diciamo no a questa ulteriore tassa". E' scritto qui nel Psb, alla pagina 116 per essere precisa. (askanews) – "Anche oggi l'abbiamo vista in un video mentire a viso aperto al paese.

Schlein : su tasse Meloni mente al Paese - 10 "Ce la ricordiamo tutti Meloni davanti al benzinaio a fare i teatrini promettendo che avrebbe tagliato le accise. Anche oggi l'abbiamo vista in video mentire a viso aperto al Paese". La Manovra non ha "nessun respiro strategico, solo una lettura propagandistica dei dati",ha detto. E ancora: Meloni "non scomodi Garibaldi, che ha unito questo Paese anziché spaccarlo in due con l'autonomia ... (Televideo.rai.it)

"Ecco, questi sono tagli, sono nuove tasse", le fa eco Giuseppe Conte. "In più il Patto di stabilità cosa prospetta? Tagli per 13 miliardi. E cos'è il raddoppio dell'Iva sui pannolini? Cosa sono i tagli alla sanità e alle pensioni? E i tagli delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani? E ancora, l'intervento adesso sulle accise, che ...