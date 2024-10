Ilfattoquotidiano.it - Schlein evoca la patrimoniale e anche Renzi si spaventa: “Così non aiuta a costruire una alternativa”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)re labasta per spegnere gli entusiasmi di Matteonei confronti del Partito democratico. Dopo che Elly, interpellata da SkyTg24, ha detto di essere pronta a un dibattito su una tassa per le grande ricchezze, chi è corso a prendere le distanze dalla segretaria dem è proprio il leader di Italia viva. “Non”, ha scritto nella sua enews, “la costruzione di una verala scelta della sinistra di rilanciare come prima proposta lariprendendo lo slogan di Rifondazione Comunista: ‘i ricchi piangano’. In un Paese normale, la priorità non è far piangere i ricchi, come facendo dell’invidia l’unico metro di azione in politica”.