Ilfattoquotidiano.it - Salute mentale, Mentifricio torna in scena il 10 ottobre: tra arte e benessere psicologico

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giovedì 10alle 19 va in– l’appuntamento culturale che ti rinfresca la mente”. In occasione della Giornata Mondiale della, l’evento mira per il secondo anno consecutivo a utilizzare creatività ein ogni sua forma come strumento a sostegno del. La rassegna si terrà in viale Tirreno 70/b a Roma, nella cornice dell’hub culturale Sinestetica. Realizzato in collaborazione con Progetto Itaca Roma, associazione che promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione per persone affette da disturbi die per le loro famiglie, durante l’appuntamento si partirà dall’per poi allargare il dibattito alla tematica psicologica.