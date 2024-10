Rivoluzione nello spazio. La Cina pronta a lanciare nuovi satelliti quantistici (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Cina continua a farsi sentire nel settore delle tecnologie quantistiche, annunciando il lancio di nuovi satelliti dedicati alle comunicazioni quantistiche. Pan Jianwei, scienziato alla guida del progetto e direttore dell’Istituto di informazione e tecnologia quantistica presso l’accademia cinese delle scienze (Cas), ha dichiarato che tra il 2024 e il 2027 verranno messi in orbita nuovi satelliti in grado di potenziare le capacità di comunicazione sicura. Il piano prevede il lancio di due o tre satelliti in orbita bassa già il prossimo anno, seguiti da un altro satellite in orbita media entro il 2027. Questi progressi permetterebbero la costruzione di una rete di comunicazioni sicura su scala globale, sfruttando le caratteristiche uniche della fisica quantistica. Formiche.net - Rivoluzione nello spazio. La Cina pronta a lanciare nuovi satelliti quantistici Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lacontinua a farsi sentire nel settore delle tecnologie quantistiche, annunciando il lancio didedicati alle comunicazioni quantistiche. Pan Jianwei, scienziato alla guida del progetto e direttore dell’Istituto di informazione e tecnologia quantistica presso l’accademia cinese delle scienze (Cas), ha dichiarato che tra il 2024 e il 2027 verranno messi in orbitain grado di potenziare le capacità di comunicazione sicura. Il piano prevede il lancio di due o trein orbita bassa già il prossimo anno, seguiti da un altro satellite in orbita media entro il 2027. Questi progressi permetterebbero la costruzione di una rete di comunicazioni sicura su scala globale, sfruttando le caratteristiche uniche della fisica quantistica.

