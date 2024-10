Anteprima24.it - Rischi idrogeologici e i rimedi, Peretti: “Servono misure giuste per conservare sicurezza e bellezza del paesaggio”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn questi giorni alcune regioni italiane sono state interessate da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, l’isolamento di alcune località e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni e provocando la perdita di vite umane. Per poter garantire ladel territorio, e conseguentemente ladel, serve predisporre specifici finanziamenti per piani diper prevenzione e manutenzione, in modo tale da consentire ai fattori ambientali di fondersi con quelli umani. Fra le principali cause del dissesto idrogeologico c’è sicuramente l’azione dell’uomo che attraverso la deforestazione e la conseguente cementificazione del territorio ne decreta uno stato che sicuramente non fa bene allae all’armonia dei luoghi.