Rinnovo contratto scuola, Valditara annuncia 3 miliardi per aumentare gli stipendi: "Basta demagogia sulla scuola, occorre puntare su ancora più risorse"

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato uno stanziamento di 3 miliardi di euro destinato al Rinnovo dei contratti del personale docente.

Il Ministro Valditara incontrerà i sindacati il 2 ottobre - la CISL Scuola chiede un confronto sulle assunzioni - il rinnovo del CCNL - la card docenti e altri temi cruciali - L'articolo Il Ministro Valditara incontrerà i sindacati il 2 ottobre, la CISL Scuola chiede un confronto sulle assunzioni, il rinnovo del CCNL, la card docenti e altri temi cruciali sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, incontrerà i sindacati il 2 ottobre per un esame della situazione in avvio del nuovo anno ... (Orizzontescuola.it)

Valditara : “Auspico rinnovo del contratto scuola entro il 2024. Aumento medio di 160 euro per i docenti” - Tra le misure citate, la proroga della norma sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, estesa anche agli studenti, e lo stanziamento di 3 miliardi per il rinnovo del contratto. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un messaggio social per l'inizio del nuovo anno scolastico, pone l'accento sull'impegno del governo per dare maggiore autorevolezza ai docenti. (Orizzontescuola.it)

Rinnovo contratto scuola 2022-24 - Valditara : “In poco più di un anno gli stipendi dei docenti saliranno di quasi 300 euro - un aumento finora mai visto” - Aumenti in vista per gli stipendi degli insegnanti. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un'intervista al Sole 24 Ore, si è detto fiducioso sulla possibilità di chiudere il nuovo contratto collettivo nazionale per la scuola (CCNL 2022-24) entro la fine dell'anno. L'articolo Rinnovo contratto scuola 2022-24, Valditara: “In poco più di un anno gli stipendi dei docenti ... (Orizzontescuola.it)