Rincari dei biglietti del trasporto pubblico, respinto in consiglio regionale l'emendamento di Patto per l'Abruzzo per cancellarli (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stata respinta dalla maggioranza la risoluzione del Patto per l’Abruzzo che chiedeva alla Giunta di abrogare la delibera 374/2024 che ha decretato l’aumento del costo dei biglietti del trasporto pubblico, per un adeguamento ai tassi di inflazione. Aumenti che colpiscono duramente le tasche dei Chietitoday.it - Rincari dei biglietti del trasporto pubblico, respinto in consiglio regionale l'emendamento di Patto per l'Abruzzo per cancellarli Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stata respinta dalla maggioranza la risoluzione delper l’che chiedeva alla Giunta di abrogare la delibera 374/2024 che ha decretato l’aumento del costo deidel, per un adeguamento ai tassi di inflazione. Aumenti che colpiscono duramente le tasche dei

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Respinto in consiglio regionale l'emendamento per cancellare i rincari dei biglietti del trasporto pubblico di Patto per l'Abruzzo - Respinta dalla maggioranza di centrodestra in consiglio regionale la proposta tramite emendamento di Patto per l'Abruzzo di abrogare la delibera di giunta per l'aumento dei costi dei biglietti del trasporto pubblico regionale. Lo ha fatto sapere il capogruppo di Patto per l'Abruzzo Luciano... (Ilpescara.it)

Campania - De Luca annuncia : “Una app per i biglietti di tutti i mezzi di trasporto” - Il governatore De Luca ha annunciato che in Campania si sta lavorando su un’app per acquistare tutti i biglietti dei mezzi di trasporto attivi in regione e i ticket per avere accesso ai luoghi di arte e cultura. Un’app per acquistare tutti i biglietti dei mezzi di trasporto attivi in regione e i ... (2anews.it)

Il presidente De Luca annuncia "una app per i biglietti di tutti i mezzi di trasporto" - Un'app per acquistare tutti i biglietti dei mezzi di trasporto attivi in regione e i ticket per avere accesso ai luoghi di arte e cultura. È ciò su cui si sta lavorando in Campania come spiegato dal governatore Vincenzo De Luca sui suoi canali social: "Intanto - ha aggiunto - prosegue il... (Avellinotoday.it)

Aumento trasporto pubblico Roma - si pensa al piano per non far lievitare il prezzo dei biglietti ATAC - Questa misura, secondo i sindacati, non solo garantirebbe maggiori entrate per il Comune, ma alleggerirebbe anche il peso degli aumenti sui cittadini romani e laziali. L’ipotesi di scaricare il peso degli aumenti sui turisti potrebbe infatti non essere condivisa da tutti. . Per valutare la ... (Ilcorrieredellacitta.com)

Trasporto integrato Milano e Monza Brianza : biglietti acquistabili anche sull’app Trenitalia - L'acquisto dei biglietti, in formato QRCode utilizzabile sul circuito STIBM, anche ai tornelli della metropolitana, al momento è disponibile solo sull'App Trenitalia. . A partire da Milano, il territorio circostante è stato suddiviso in fasce concentriche, aventi ampiezza di circa 5 km ciascuna, ... (Ilgiorno.it)