Prof arrestata per droga: sulla sua auto e a casa aveva mezzo chilo tra cocaina, eroina, ecstasy, marijuana e hashish (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una Professoressa 41enne insospettabile di Bolzano, incensurata, è stata arrestata poiché trovata in possesso di una quantità sbalorditiva di droga, circa 500 grammi. Tutto è partito da un normale controllo in strada delle forze dell’ordine, ma il nervosismo della donna l’ha tradita. Prof ha a casa un piccolo mercato della droga Come riportato dall’Ansa una pattuglia della Squadra volanti della Questura stava facendo un normale servizio di controllo in viale Druso, quando ha intimato l’alt alla donna che ha subito mostrato strani segnali di insofferenza. Il suo nervosismo, abbinato ad un odore molto intenso provenire dall’abitacolo, ha fortemente insospettito gli agenti che quindi hanno allertato la sezione narcotici della Squadra Mobile. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unaessoressa 41enne insospettabile di Bolzano, incensurata, è statapoiché trovata in possesso di una quantità sbalorditiva di, circa 500 grammi. Tutto è partito da un normale controllo in strada delle forze dell’ordine, ma il nervosismo della donna l’ha tradita.ha aun piccolo mercato dellaCome riportato dall’Ansa una pattuglia della Squadra volanti della Questura stava facendo un normale servizio di controllo in viale Druso, quando ha intimato l’alt alla donna che ha subito mostrato strani segnali di insofferenza. Il suo nervosismo, abbinato ad un odore molto intenso provenire dall’abitacolo, ha fortemente insospettito gli agenti che quindi hanno allertato la sezione narcotici della Squadra Mobile.

