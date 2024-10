Politiche sociali, ecco il bando per contrastare la povertà educativa minorile nei rioni Biccari, Candelaro e Borgo Croci (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono i rioni Biccari, Candelaro e Borgo Croci , quelli individuati sulla base dei dati di vulnerabilità sociale ed economica dal bando ‘Organizziamo la speranza’ a cura dell’impresa sociale ‘Con i bambini’. È un’iniziativa mirata a contrastare la povertà educativa minorile, problematica che Foggiatoday.it - Politiche sociali, ecco il bando per contrastare la povertà educativa minorile nei rioni Biccari, Candelaro e Borgo Croci Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono i, quelli individuati sulla base dei dati di vulnerabilità sociale ed economica dal‘Organizziamo la speranza’ a cura dell’impresa sociale ‘Con i bambini’. È un’iniziativa mirata ala, problematica che

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Politiche sociali, ecco il bando per contrastare la povertà educativa minorile nei rioni Biccari, Candelaro e Borgo Croci - Sono i rioni Biccari, Candelaro e Borgo Croci , quelli individuati sulla base dei dati di vulnerabilità sociale ed economica dal bando ‘Organizziamo la speranza’ a cura dell’impresa sociale ‘Con i bam ... (foggiatoday.it)

Contro lo spopolamento, 17 milioni alla montagna - Dalla Valle Imagna alla Valle di Scalve , sono 17 i milioni di euro che arriveranno in Bergamasca dei 44 che hanno portato la Regione Lombardia a finanziare i progetti presentati sul bando Valli Preal ... (ecodibergamo.it)

Sei scuole di Lucca realizzeranno una web serie e 5 podcast per contrastare la dispersione scolastica - Al via Rise! Storie in Movimento, innovativo progetto annuale, realizzato dal Lucca Film Festival, in collaborazione con sei scuole della provincia di Lucca, basato sul transmedia storytelling rivolto ... (luccaindiretta.it)