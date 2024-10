Picchia e deruba un suo coetaneo. Denunciato un ragazzo di 19 anni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Colpisce un coetaneo al volto con un pugno e gli ruba lo zaino: un 19enne, domiciliato nel reggiano, è stato Denunciato con l’accusa di rapina aggravata. È successo a Scandiano nella tarda serata del 26 settembre verso le 23. La vittima si è poi recata in ospedale e grazie al sistema di videsorveglianza si è riusciti a risalire al responsabile. Un ragazzo, seduto su una panchina del parco adiacente a via Vittorio Veneto, è stato raggiunto dal 19enne finito nei guai che gli ha chiesto di consegnare tutti i suoi averi. "Dammi tutto" avrebbe detto il 19enne, sconosciuto alla vittima. Il 19enne, dopo il rifiuto da parte del giovane, ha sferrato un pugno al volto della vittima, caduta poi a terra. Il 19enne ha preso il suo zaino con i suoi effetti personali. Il ragazzo derubato si è recato al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Ilrestodelcarlino.it - Picchia e deruba un suo coetaneo. Denunciato un ragazzo di 19 anni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Colpisce unal volto con un pugno e gli ruba lo zaino: un 19enne, domiciliato nel reggiano, è statocon l’accusa di rapina aggravata. È successo a Scandiano nella tarda serata del 26 settembre verso le 23. La vittima si è poi recata in ospedale e grazie al sistema di videsorveglianza si è riusciti a risalire al responsabile. Un, seduto su una panchina del parco adiacente a via Vittorio Veneto, è stato raggiunto dal 19enne finito nei guai che gli ha chiesto di consegnare tutti i suoi averi. "Dammi tutto" avrebbe detto il 19enne, sconosciuto alla vittima. Il 19enne, dopo il rifiuto da parte del giovane, ha sferrato un pugno al volto della vittima, caduta poi a terra. Il 19enne ha preso il suo zaino con i suoi effetti personali. Ilto si è recato al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio.

Picchia e poi rapina un coetaneo. Bottino da 340 euro. Denunciato 19enne in provincia di Latina - . L'articolo Picchia e poi rapina un coetaneo. In data 4 settembre a Priverno (LT), i Carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un cittadino egiziano, classe 2005, senza fissa dimora in Italia. Bottino da 340 euro. Le forze dell’ordine proseguono nelle indagini ... (Dayitalianews.com)