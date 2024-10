Operazione anti-mafia: arresti e sequestri tra le province di Bologna, Napoli, Latina e altre città italiane (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un’importante Operazione contro la criminalità organizzata è in corso nelle province di Bologna, Napoli, Latina, Padova, Mantova, e Crotone. L’azione, condotta dai finanzieri del comando provinciale di Bologna e dal Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata (Scico), ha portato all’esecuzione di diverse misure cautelari, che coinvolgono imprenditori e persone legate a organizzazioni criminali. Le accuse e i destinatari dei provvedimenti Al centro dell’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia di Bologna e dal pm Flavio Lazzarini, ci sono un imprenditore di origine calabrese residente a Bologna e un cittadino campano, ritenuto legato alla camorra. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un’importantecontro la criminalità organizzata è in corso nelledi, Padova, Mantova, e Crotone. L’azione, condotta dai finanzieri del comando provinciale die dal Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata (Scico), ha portato all’esecuzione di diverse misure cautelari, che coinvolgono imprenditori e persone legate a organizzazioni criminali. Le accuse e i destinatari dei provvedimenti Al centro dell’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettualedie dal pm Flavio Lazzarini, ci sono un imprenditore di origine calabrese residente ae un cittadino campano, ritenuto legato alla camorra.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pobega Bologna - operazione in CHIUSURA. Ecco le ultime sul nuovo centrocampista rossoblu - Secondo quanto riportato da Matteo Moretto l’operazione con il Bologna è ora in chiusura: nelle ultime […]. Ecco le ultime novità. Pobega Bologna, operazione in chiusura! Tutti i DETTAGLI e gli AGGIORNAMENTI dell’affare tra rossoblu e Milan Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto ... (Calcionews24.com)

Calciomercato Milan – Pobega al Bologna - le cifre dell’operazione - Tommaso Pobega è in procinto di trasferirsi dal Milan al Bologna in questi ultimi giorni di calciomercato. Formula e cifre dell'affare. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Bologna - SARTORI al Mapei Stadium per CHIUDERE l’operazione Thorstvedt - Calciomercato Bologna, Kristian Thorstvedt nel mirino dei rossoblu e nel frattempo Giovanni Sartori era al Mapei Stadium Il calciomercato del Bologna si sta intensificando sempre di più, e uno dei nomi più gettonati dai rossoblu è sicuramente Kristian Thorstvedt: centrocampista del Sassuolo e ... (Calcionews24.com)