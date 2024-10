Omicidio Letizia Girolami, l’ex della figlia la uccide a bastonate, poi prende un treno per crearsi un alibi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono ancora tanti i dubbi e gli interrogativi sull’Omicidio di Letizia Girolami, la 72enne uccisa dall’ex fidanzato della figlia Mohamed Irfan Rana in un campo vicino al casolare di famiglia a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. L’uomo di 37 anni ha confessato il delitto davanti al pm e resta ora in carcere. L’autopsia, che sarà eseguita a breve, potrebbe fornire maggiori certezze, soprattutto per quanto riguarda i tempi del decesso, la natura delle ferite e l’eventuale presenza di altre aggressioni oltre ai colpi alla testa già visibili. Le indagini si concentrano anche sulla compatibilità delle ferite con la zappa trovata e sulle tracce di sangue o altri elementi sui vestiti dell’uomo e sull’arma stessa.Leggi anche: Letizia Girolami trovata morta in un campo: confessa l’ex fidanzato della figlia. Thesocialpost.it - Omicidio Letizia Girolami, l’ex della figlia la uccide a bastonate, poi prende un treno per crearsi un alibi Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono ancora tanti i dubbi e gli interrogativi sull’di, la 72enne uccisa dalfidanzatoMohamed Irfan Rana in un campo vicino al casolare di famiglia a FoianoChiana, in provincia di Arezzo. L’uomo di 37 anni ha confessato il delitto davanti al pm e resta ora in carcere. L’autopsia, che sarà eseguita a breve, potrebbe fornire maggiori certezze, soprattutto per quanto riguarda i tempi del decesso, la natura delle ferite e l’eventuale presenza di altre aggressioni oltre ai colpi alla testa già visibili. Le indagini si concentrano anche sulla compatibilità delle ferite con la zappa trovata e sulle tracce di sangue o altri elementi sui vestiti dell’uomo e sull’arma stessa.Leggi anche:trovata morta in un campo: confessafidanzato

