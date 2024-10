Sport.periodicodaily.com - Norvegia-Slovenia: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del girone 3 di Lega B di Nations League 2024/2025. Si sfidano le due capoliste per quello che è considerato una sorta di spareggio per la promozione in Lega A.si giocherà giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso l’Ullevall Stadion di Oslo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno iniziato la competizione con un mezzo passo falso pareggiando a reti bianche in Kazakistan, ma si sono ripresi subito nella seconda gara battendo per 2-1 l’Austria. Bell’inizio anche per gli sloveni che, dopo il pareggio per 1-1 contro l’Austria, hanno battuto per 3-0 il Kazakistan ed ora cercano contro i norvegesi i punti necessario per prendersi la vetta solitaria del girone.