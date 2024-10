Napoli, lite per futili motivi finisce a coltellate: morto un 48enne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un uomo di 48 anni è stato ucciso con un colpo mortale inferto con un'arma da taglio la scorsa notte nel quartiere Materdei di Napoli, in via Benedetto De Falco, in seguito a un litigio per futili motivi. Sul luogo sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati Dante e Decumani, che hanno arrestato un uomo di 59 anni con l’accusa di omicidio. Tg24.sky.it - Napoli, lite per futili motivi finisce a coltellate: morto un 48enne Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un uomo di 48 anni è stato ucciso con un colpo mortale inferto con un'arma da taglio la scorsa notte nel quartiere Materdei di, in via Benedetto De Falco, in seguito a un litigio per. Sul luogo sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati Dante e Decumani, che hanno arrestato un uomo di 59 anni con l’accusa di omicidio.

