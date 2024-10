Napoli, le questioni legate ai rinnovi di Kvara e Meret (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Napoli e la questione legata al rinnovo di Kvara: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Con termini nuovi, ovviamente: notevolissimo aumento dell’ingaggio da 1,8 milioni a circa 6 milioni con i bonus, come Lukaku, più eventuali scatti negli anni. In un clic diventerebbe il più pagato della rosa”. Napoli-Kvara-Osimhen: un’estate di passione “In estate il Psg ha provato a far saltare il banco (e i nervi) offrendo invano al Napoli 210 milioni per il pacchetto completo con Osi e 11 milioni netti a stagione a Kvara, ma De Laurentiis non ha mai aperto. Anzi: il presidente e Manna volarono in Germania, nel corso dell’Europeo, ma il giocatore e il suo entourage continuarono a chiedere 8 milioni per rinnovare, con tanto di clausola rescissoria”. Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ile la questione legata al rinnovo di: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Con termini nuovi, ovviamente: notevolissimo aumento dell’ingaggio da 1,8 milioni a circa 6 milioni con i bonus, come Lukaku, più eventuali scatti negli anni. In un clic diventerebbe il più pagato della rosa”.-Osimhen: un’estate di passione “In estate il Psg ha provato a far saltare il banco (e i nervi) offrendo invano al210 milioni per il pacchetto completo con Osi e 11 milioni netti a stagione a, ma De Laurentiis non ha mai aperto. Anzi: il presidente e Manna volarono in Germania, nel corso dell’Europeo, ma il giocatore e il suo entourage continuarono a chiedere 8 milioni per rinnovare, con tanto di clausola rescissoria”.

