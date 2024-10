Napoli il Pulcinella stilizzato fa sorridere e discutere – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si chiama “Tu si ‘na cosa grande”, e grande è senz’altro (12 metri), ma sul fatto che somigli aqualcuno, sui social, solleva dei dubbi. L’inaugurazione dell’opera dedicata adallo scultore e designer Gaetano Pesce, scomparso sei mesi fa a New York, è prevista per oggi. L’opera, una rivisitazione dell’abito di, con due cuori trafitti da una freccia, rientra nel programma “Contemporanea” e si potrà ammirare fino al 19 dicembre in piazza Municipio. Ildi Pesce sostituisce la Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto, che a sua volta suscitò non poche polemiche e che venne pure bruciata da un senza fissa dimora. Sui social si scatena l’ironia verso questo innovativo, proprio per la forma fallica data dall’opera d’arte. #Tusìnacosagrande pic.twitter.