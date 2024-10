Lapresse.it - Mozambico, Paese al voto: favorito il partito al potere da 49 anni

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilvota oggi per eleggere un nuovo presidente in un’elezione che si prevede prolungherà i 49didelal governo da quando la nazione dell’Africa meridionale ha ottenuto l’indipendenza dal Portogallo nel 1975. Daniel Chapo, 47, è il candidato del Fronte di Liberazione del, o Frelimo, che cercherà di succedere al presidente Filipe Nyusi, che ha servito per un massimo di due mandati. Secondo gli analisti, la sfida più forte al dominio di Chapo e del Frelimo verrà probabilmente lanciata dal 50enne indipendente Venancio Mondlane.