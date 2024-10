Motta, l'intervista: il nuovo album Suona! vol. 1, gli inizi, gli amici (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il cantautore racconta il suo nuovo album, Suona vol. 1, in cui riarrangia i suoi classici e che pubblica da assoluto indipendente. Un modo per complicarsi la vita da solo? «Volevo solo provare un po' di vertigine» Vanityfair.it - Motta, l'intervista: il nuovo album Suona! vol. 1, gli inizi, gli amici Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il cantautore racconta il suovol. 1, in cui riarrangia i suoi classici e che pubblica da assoluto indipendente. Un modo per complicarsi la vita da solo? «Volevo solo provare un po' di vertigine»

S’intitola “Ischia” (feat. Peppino Di Capri) il secondo singolo dei Fitness Forever che anticipa il nuovo album - A partire dagli anni ‘60, quando fu il primo a portare nel nostro paese le sonorità Beat, Twist e Ye-ye (e divenne talmente popolare da essere chiamato ad aprire gli unici tre concerti italiani dei Beatles, aprendosi poi durante gli anni 70 a sonorità jazz-funk (come non ricordare capolavori come “Mò” e ” Nun può dicere”) per poi immergersi nell’elettronica degli inizi degli anni 80 (si dice sia ... (Anteprima24.it)

Caparezza annuncia un nuovo album : la sorpresa nel giorno del suo compleanno - Ci vorrà […]. (Adnkronos) – Caparezza compie oggi 51 anni e festeggia con un annuncio ai fan: il ritorno sulle scene musicali con un nuovo album. La notizia è arrivata dal rapper pugliese tramite i suoi canali social, dove ha pubblicato una foto in sala di registrazione accompagnata dalla didascalia: "Sì, sto scrivendo un nuovo album. (Periodicodaily.com)