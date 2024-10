Monza, sorpresi coi piumini in mano: sventato colpo alla Colmar. Arrestati 3 ladri in magazzino (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Monza – Avevano già messo le mani nel loro magazzino. Un camion attendeva il carico di refurtiva. Ma il colpo alla Colmar è stato sventato dalla polizia. All’1.45 del 6 ottobre scorso gli agenti della Squadra Volanti della Questura di polizia di Monza sono intervenuti nel deposito dell’azienda in viale Lombardia perché la vigilanza privata dello stabile aveva segnalato che l’allarme antintrusione era scattato improvvisamente, nonostante avessero appena effettuato il solito giro di perlustrazione. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno notato strani movimenti e rumori all’interno del deposito, trovando la porta di ingresso del magazzino danneggiata. Ilgiorno.it - Monza, sorpresi coi piumini in mano: sventato colpo alla Colmar. Arrestati 3 ladri in magazzino Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)– Avevano già messo le mani nel loro. Un camion attendeva il carico di refurtiva. Ma ilè statopolizia. All’1.45 del 6 ottobre scorso gli agenti della Squadra Volanti della Questura di polizia disono intervenuti nel deposito dell’azienda in viale Lombardia perché la vigilanza privata dello stabile aveva segnalato che l’rme antintrusione era scattato improvvisamente, nonostante avessero appena effettuato il solito giro di perlustrazione. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno notato strani movimenti e rumori all’interno del deposito, trovando la porta di ingresso deldanneggiata.

Truffa del finto nipote a Matelica - due arresti : sventato un colpo da tremila euro - MATELICA Traditi da una serie di errori e circostanze fortuite e incastrati dai carabinieri, sono finiti in manette due giovani campani. Accusati di tentata truffa Sebastiano Coppola, 21enne di... (Corriereadriatico.it)

Giugliano - sventato colpo alle poste : scoperto tunnel della “banda del buco” - Se ultimato, dalle fognature, il tunnel di circa venti metri di lunghezza, avrebbe condotto fino all’ufficio postale in via I Maggio, a Giugliano in Campania. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti in via I Maggio, nei pressi dell’ufficio postale ... (2anews.it)