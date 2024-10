Milan, Theo alla Juventus? Maldini può tornare. Abraham, che bordata! (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La bordata ad Abraham e il possibile ritorno di Maldini sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan Pianetamilan.it - Milan, Theo alla Juventus? Maldini può tornare. Abraham, che bordata! Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Laade il possibile ritorno disono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tare : “Durante il periodo di Maldini - c’era interesse per portarmi al Milan” - Igli Tare, ex ds della Lazio, ha rilasciato un'intervista a TvPlay in cui ha discusso del periodo in cui Maldini cercò di portarlo al Milan. (Pianetamilan.it)

Critica al Milan : “Kalulu è diventato un colpaccio di mercato. E Maldini …” - La Repubblica ha messo in luce un tema cruciale e spesso dibattuto tra i tifosi del Milan: il saper vendere. Il caso Pierre Kalulu e non solo. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan – Daniel Maldini può tornare? Nel contratto c’è una postilla … - Daniel Maldini, attaccante del Monza, potrebbe tornare al Milan in futuro: nel contratto, infatti, c'è una postilla che lo rende possibile. (Pianetamilan.it)