M5S Grillo rilancia il vecchio Movimento | riprendiamoci tutto!

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – “le nostre battaglie!” Con questo titolo Beppeannuncia l’intenzione di promuovere una sorta di revival sul suo blog delle vecchie proposte e delle prese di posizione che hanno forgiato, a suo tempo, l’identità del5 stelle. “È arrivato il tempo di riprenderci. Le nostre battaglie, i nostri sogni, quel futuro che ci aspetta”, scrive a conclusione del suo post il garante M5S, negli ultimi mesi impegnato in uno scontro polemico con il leader del, Giuseppe Conte, in particolare sui contenuti del processo costituente lanciato da quest’ultimo e che dovrebbe concludersi con l’assemblea nazionale in programma ora il 23 e 24 novembre.