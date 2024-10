Luna di miele lungo la Via Lauretana: 170 chilometri a piedi per Silvia e Giovanni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Macerata, 9 ottobre 2024 – Una Luna di miele speciale. Un cammino di amore e fede. Lo scorso 7 settembre i giovani Silvia Crotti e Giovanni Montagna hanno pronunciato il loro “sì” a Brescia e per il viaggio di nozze hanno deciso di intraprendere successivamente un pellegrinaggio lungo la storica Via Lauretana, da Assisi a Loreto. Un viaggio a piedi di circa 170 chilometri tra i borghi umbri e marchigiani, che è stato l’occasione per approfondire il loro legame personale e spirituale. Sono passati anche a Macerata. “Un modo speciale per realizzare questo nostro desiderio partendo da Assisi, dal “perdono”, fino a giungere alla Santa Casa di Loreto, per affidare alla Madonna la nostra nuova famiglia”, ha detto Silvia nella tappa maceratese. Ilrestodelcarlino.it - Luna di miele lungo la Via Lauretana: 170 chilometri a piedi per Silvia e Giovanni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Macerata, 9 ottobre 2024 – Unadispeciale. Un cammino di amore e fede. Lo scorso 7 settembre i giovaniCrotti eMontagna hanno pronunciato il loro “sì” a Brescia e per il viaggio di nozze hanno deciso di intraprendere successivamente un pellegrinaggiola storica Via, da Assisi a Loreto. Un viaggio adi circa 170tra i borghi umbri e marchigiani, che è stato l’occasione per approfondire il loro legame personale e spirituale. Sono passati anche a Macerata. “Un modo speciale per realizzare questo nostro desiderio partendo da Assisi, dal “perdono”, fino a giungere alla Santa Casa di Loreto, per affidare alla Madonna la nostra nuova famiglia”, ha dettonella tappa maceratese.

