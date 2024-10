Tuttivip.it - “Lui ha detto il motivo”. Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, ecco perché sono in crisi dopo una vita

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Durante la puntata del Grande Fratello del 7 ottobre, il coreografoha rivelato le ragioni dietro il suo desiderio di abbandonare la Casa, confessando un malessere che lo tormentava da tempo. L’arrivo a sorpresa della moglie, che ha avuto l’opportunità di restare nella Casa per qualche giorno, ha permesso adi aprirsi su questioni personali.la diretta, il coreografo ha finalmente espresso il timore chenon sia più innamorata di lui e che il reality venga utilizzato come scusa per tenerlo a distanza. “La mia paura è di non starti più bene”, ha confidato unvisibilmente dispiaciuto, cercando conforto nella moglie.lo ha subito rassicurato con un tenero bacio sulla fronte e parole affettuose, cercando di scacciare le sue insicurezze: “L’hai sempre, dal primo giorno, che non eri l’uomo giusto.