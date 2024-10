Liberoquotidiano.it - Lo sfregio di Luca e Paolo: "Il titolo giusto del suo libro", Bocchino li gela così in diretta | Video

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) A DiMartedì, su La7,non potevano non prendere di mira Italo, visto le polemiche della settimana scorsa sul suo, Perché l'Italia è di destra. Contro le bugie della sinistra, uscito per Solferino. "Non vi sentite già meglio? - domanda provocatoriamenteKessisoglu nella copertina satirica del talk del martedì sera condotto da Giovanni Floris - Non sentite anche voi questo profumo di cultura indipendente e di Premio Strega?". Alla presentazione del volume a Roma, Ignazio La Russa e Arianna Meloni avevano suggerito di adottare ilnelle scuole. Una proposta con il sorriso sulle labbra che aveva fatto esplodere l'indignazione del Pd.