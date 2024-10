Lo scandalo MeToo travolge anche la Cia: 007 condannati per violenze sulle colleghe. “Tasso di abusi sopra la media nazionale” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lo scandalo Me Too penetra anche i servizi segreti americani e arriva a scuotere anche la più nota agenzia d’intelligence del mondo, la Cia. Le indagini condotte da diversi procuratori della Virginia sono durate oltre un anno e hanno portato a condanne e arresti. Nello Stato americano due persone sono state ritenute colpevoli di aggressione, mentre a settembre un giudice federale di Washington ha condannato un ex agente a 30 anni di prigione per aver drogato e abusato di decine di donne. Lo scandalo non si è però limitato a casi isolati. Ci sono anche altre accuse che coinvolgono l’Agenzia, tra cui almeno una denuncia che ha portato al licenziamento di uno 007. Una serie di testimoni si è recata di recente a Capitol Hill per raccontare a porte chiuse davanti alle commissioni di controllo del Congresso particolari su altre accuse di aggressione sessuale e molestie a Langley. Ilfattoquotidiano.it - Lo scandalo MeToo travolge anche la Cia: 007 condannati per violenze sulle colleghe. “Tasso di abusi sopra la media nazionale” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) LoMe Too penetrai servizi segreti americani e arriva a scuoterela più nota agenzia d’intelligence del mondo, la Cia. Le indagini condotte da diversi procuratori della Virginia sono durate oltre un anno e hanno portato a condanne e arresti. Nello Stato americano due persone sono state ritenute colpevoli di aggressione, mentre a settembre un giudice federale di Washington ha condannato un ex agente a 30 anni di prigione per aver drogato e abusato di decine di donne. Lonon si è però limitato a casi isolati. Ci sonoaltre accuse che coinvolgono l’Agenzia, tra cui almeno una denuncia che ha portato al licenziamento di uno 007. Una serie di testimoni si è recata di recente a Capitol Hill per raccontare a porte chiuse davanti alle commissioni di controllo del Congresso particolari su altre accuse di aggressione sessuale e molestie a Langley.

