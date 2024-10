LIVE – Valerenga-Juventus, Women’s Champions League 2024/2025 (DIRETTA) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La DIRETTA scritta di Valerenga-Juventus, match valevole per la prima giornata del girone A della UEFA Women’s Champions League 2024/2025. La formazione bianconera, dopo aver superato brillantemente il turno preliminare contro il Paris Saint-Germain vincendo 3-1 all’andata e 2-1 al ritorno, vuole partire con il piede giusto anche in questa fase della competizione continentale. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 9 ottobre sul campo della Vallhall Arena di Oslo. Sporface.it seguirà l’evento attraverso una DIRETTA testuale e fornirà approfondimenti e contenti relativi alla sfida. PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5 COME SEGUIRE IL MATCH Valerenga-Juventus ore 21:00 LIVE – Valerenga-Juventus, Women’s Champions League 2024/2025 (DIRETTA) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lascritta di, match valevole per la prima giornata del girone A della UEFA. La formazione bianconera, dopo aver superato brillantemente il turno preliminare contro il Paris Saint-Germain vincendo 3-1 all’andata e 2-1 al ritorno, vuole partire con il piede giusto anche in questa fase della competizione continentale. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 9 ottobre sul campo della Vallhall Arena di Oslo. Sporface.it seguirà l’evento attraverso unatestuale e fornirà approfondimenti e contenti relativi alla sfida. PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5 COME SEGUIRE IL MATCHore 21:00) SportFace.

