L'inchiesta sull'arresto dell'ex vicesindaco di Itala, i favori dell'agente di polizia penitenziaria al detenuto Di Grazia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arrivano le motivazioni della procura di Catania per l'arresto dell'ex vicesindaco di Itala Carmen Palo. 43 anni, agente di polizia penitenziaria. Una settimana fa, su delega della procura, la polizia di Stato di Catania aveva dato esecuzione all'ordinanza di applicazione delle misure cautelari Messinatoday.it - L'inchiesta sull'arresto dell'ex vicesindaco di Itala, i favori dell'agente di polizia penitenziaria al detenuto Di Grazia Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arrivano le motivazionia procura di Catania per l''exdiCarmen Palo. 43 anni,di. Una settimana fa, su delegaa procura, ladi Stato di Catania aveva dato esecuzione all'ordinanza di applicazionee misure cautelari

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un giorno in questura per il piccolo Damiano - il fan più giovane della polizia di stato | FOTO - Sabato mattina, 5 ottobre, un ospite davvero speciale ha varcato la soglia della questura di Viterbo: il piccolo Damiano, di soli 3 anni, grande fan della polizia di stato. La visita è stata carica di stupore ed emozione per il piccolo e di orgoglio e tenerezza per gli agenti. Per tutti è stato... (Viterbotoday.it)

Torre del Greco : controlli straordinari della Polizia - . Torre del Greco. Nell’ambito delle operazioni identificate 57 persone e verificati 33 veicoli Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre del Greco. (Puntomagazine.it)

Pomigliano e Casalnuovo : controlli della Polizia - Nel corso del servizio, sono state identificate 95 persone e controllati 50 veicoli. Pomigliano d’Arco e Casalnuovo. Gli agenti, nell’ambito del controllo straordinario del territorio, hanno identificato 95 persone e 50 veicoli Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Acerra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio ... (Puntomagazine.it)