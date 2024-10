La Yuasa Battery cerca la prima storica vittoria (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La febbre da Yuasa Battery Grottazzolina non accenna a diminuire in tutto il fermano che si prepara ad abbracciare la terza gara stagionale della formazione di coach Ortenzi, la seconda casalinga. Già archiviata la storica gara del PalaPanini di Modena, prima volta in Superlega nello storico impianto modenese per Grotta, che sabato torna a giocare al PalaSavelli alle ore 20,30. Una prima volta in prime-time nel cuore del weekend contro una squadra come quella veronese, reduce dal primo successo stagionale al tie-break contro Cisterna che ha portato anche i primi due punti stagionali, dopo il disco rosso dell’esordio in casa di Perugia. L’attesa è tanta in tutto l’ambiente perché l’obiettivo è quello di muovere la classifica e centrare il primo storico pieno nella massima serie ed è facile attendersi una splendida cornice di pubblico dopo i 2. Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery cerca la prima storica vittoria Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La febbre daGrottazzolina non accenna a diminuire in tutto il fermano che si prepara ad abbracciare la terza gara stagionale della formazione di coach Ortenzi, la seconda casalinga. Già archiviata lagara del PalaPanini di Modena,volta in Superlega nello storico impianto modenese per Grotta, che sabato torna a giocare al PalaSavelli alle ore 20,30. Unavolta in prime-time nel cuore del weekend contro una squadra come quella veronese, reduce dal primo successo stagionale al tie-break contro Cisterna che ha portato anche i primi due punti stagionali, dopo il disco rosso dell’esordio in casa di Perugia. L’attesa è tanta in tutto l’ambiente perché l’obiettivo è quello di muovere la classifica e centrare il primo storico pieno nella massima serie ed è facile attendersi una splendida cornice di pubblico dopo i 2.

