Inzaghi-Manchester United ma non solo | tre no! Retroscena – CdS

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Simoneevidentemente gode di ottimi estimatori in Premier League e in particolare dal. C’è un succulentosul doppio no per restare all’Inter. Ma noni Red Devils. DOPPIO NO – Il lavoro diall’Inter non è passato inosservato neanche in Premier League. Il, infatti, ha provato due volte a prendere il tecnico piacentino. Oltre ai contatti nel finale della scorsa stagione, a settembre, durante la prima sosta per le nazionali,è stato contattato direttamente da un intermediario dei Red Devils. La proposta è indecente: prendere in corsa ilal posto di Erik ten Hag., con nonchalance, ha risposto no grazie. Due volte no ai Red Devils per rimanere all’Inter. C’è ancora tanto da completare all’Inter dopo il trionfo della seconda stella e la finale di Champions League raggiunta nel 2023.