Infermiera accoltellata da un paziente, i sindacati: "Servono interventi concreti per la sicurezza degli operatori sanitari" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l'aggressione subìta da un'Infermiera alla Casa della Comunità di Meldola, i sindacati intervengono per chiedere più sicurezza per gli operatori sanitari, con un rafforzamento della sorveglianza nelle strutture, l’installazione di adeguati sistemi di sicurezza e un potenziamento delle forze Forlitoday.it - Infermiera accoltellata da un paziente, i sindacati: "Servono interventi concreti per la sicurezza degli operatori sanitari" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l'aggressione subìta da un'alla Casa della Comunità di Meldola, iintervengono per chiedere piùper gli, con un rafforzamento della sorveglianza nelle strutture, l’installazione di adeguati sistemi die un potenziamento delle forze

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bus notturno. I sindacati : : "Più sicurezza" - Si è svolto giovedì un incontro con la prefettura di Firenze per dirimere lo stato di agitazione in essere dei lavoratori della sede di Siena di Autolinee Toscane. La questione è tutt’altro che risolta e i sindacati congiuntamente hanno incontrato Autolinee Toscane alla presenza del prefetto, che ha registrato la volontà delle sigle presenti di proseguire sulla linea dura. (Lanazione.it)

'Manifestare è un diritto - non un crimine' : sindacati in piazza contro il Ddl Sicurezza - Cgil e Uil lunedì pomeriggio sono scesi in piazza del Popolo a Ravenna, davanti alla Prefettura, per dire 'no' al Ddl Sicurezza e difendere la libertà e il diritto di manifestare il dissenso. "Scendiamo in piazza del proteggere la democrazia del nostro Paese - spiegano Cgil e Uil -. Siamo... (Ravennatoday.it)

Pietre contro il bus dell'Atm - l'allarme dei sindacati : "Preoccupati per la sicurezza dei lavoratori" - Episodi gravi, come quello che ieri ha coinvolto un mezzo dell'Atm, che mettono a rischio la sicurezza dei lavoratori per cui i segretari aziendali Massimiliano Parisi (Filt CGIL), Francesco Macrì (UIL Trasporti) e Antonino Nostro (UGL Trasporti) esprimono profonda preoccupazione... (Messinatoday.it)