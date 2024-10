Ilrestodelcarlino.it - Incidente oggi in A14 a Bologna: tamponamento fra camion

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Ancora caos nel nodo autostradale bolognese, con conseguente aumento del traffico (come se ce ne fosse bisogno) anche sulla viabilità ordinaria. L’, una catena tra, è avvenuto tra l’uscita di San Lazzaro e il bivio per la A13-Padova. Il traffico è rimasto bloccato per la necessità di soccorrere gli autisti feriti e sgomberare le carreggiate dai mezzi pesanti incidentati. Viste le lunghe code che si sono create, Autostrade consiglia, per chi è diretto verso/Milano, di uscire a Castel San Pietro e rientrare in autostrada ad Arcoveggio percorrendo la tangenziale di. Un consiglio che, ovviamente, va a pesare sul traffico della tangenziale già solitamente super congestionato. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia a monitorare la coda.