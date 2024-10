Inchiesta ultrà, sentito il tecnico dell’Inter Inzaghi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, è stato sentito stamani a Milano dagli investigatori della Squadra Mobile Golssip.it - Inchiesta ultrà, sentito il tecnico dell’Inter Inzaghi Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'allenatore dell'Inter, Simone, è statostamani a Milano dagli investigatori della Squadra Mobile

Simone Inzaghi sentito dagli investigatori nell’inchiesta sulla curva dell’Inter - Tuttavia, spiegava il giudice, “la società nerazzurra aveva messo a disposizione un quantitativo più esiguo di titoli d’ingresso, corrispondente a 800 biglietti”. E da Inzaghi sarebbe arrivata “la promessa di intercedere con i vertici societari”. Marco io mi attivo e ti dico cosa mi dicono”. È in questo momento che il capo della curva Nord – forte dell’appoggio della ‘ndrangheta rappresentata da ... (Ilfattoquotidiano.it)

Inchiesta ultrà a Milano - sentito l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi - La telefonata è agli atti dell'indagine che ha sconvolto il mondo delle curve milanesi. L'allenatore, nella chiamata, si sarebbe impegnato a intercedere per far avere più biglietti agli ultrà in vista della finale di Champions a Istanbul. . L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è stato sentito come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano sulle curve e sugli ... (Tg24.sky.it)

Arresti ultras - Inzaghi sentito in Questura a Milano - . Quest’ultimo, si legge nell’ordinanza cautelare, “ha esplicitamente chiesto a Inzaghi di intervenire con la società, o meglio direttamente con Marotta, al fine di ottenere ulteriori 200 biglietti” per la finale di Champions di Istanbul nel 2023. Il tecnico piacentino è stato ascoltato per chiarire i rapporti e le presunte pressioni subite al telefono da Marco Ferdico, uno dei capi della curva ... (Lapresse.it)