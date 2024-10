Il Torino mette gli occhi su Antonio Candreva? (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l'infortunio al crociato di Zapata, il club granata guarda al mercato degli svincolati In casa Torino sono molte le riflessioni in corso dopo il grave infortunio di Duvan Zapata. Il ko dell'attaccante granata ha di fatto riaperto il mercato in entrata e gli occhi, ovviamente, sono puntati sui calciatori svincolati. Il nome più caldo rimane quello di Sbircialanotizia.it - Il Torino mette gli occhi su Antonio Candreva? Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l'infortunio al crociato di Zapata, il club granata guarda al mercato degli svincolati In casasono molte le riflessioni in corso dopo il grave infortunio di Duvan Zapata. Il ko dell'attaccante granata ha di fatto riaperto il mercato in entrata e gli, ovviamente, sono puntati sui calciatori svincolati. Il nome più caldo rimane quello di

