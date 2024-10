Il tempo che manca e la grazia di ciò che c’è, la non recensione di “Dove la Luce” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Carmen Pellegrino, classe 1977, edita per i tipi di Giunti e di La Nave di Teseo, giunge al suo quarto romanzo – “Dove la Luce” – senza la fama che la sua penna meriterebbe. Si definisce “abbandonologa”, lemma inserito in Treccani come neologismo. Si occupa ed è affascinata dai luoghi abbandonati, dalla solitudine e dall’incontro di solitudini, non soltanto delle persone, ma delle cose. E di solitudini che si incontrano scrive in “Dove la Luce” e lo fa con una lingua italiana che è, a parer mio, una delle più belle – in prosa – che io abbia avuto la fortuna di leggere in tutta la mia carriera di lettore. Così bella che quasi mi dà speranza per la sopravvivenza dell’italiano come lingua “alta”, letteraria (che non vuol dire lingua da accademia, ma una lingua bella e semplice, essendo bellezza e semplicità due dimensioni difficilissime da coniugare nel testo in prosa). Romadailynews.it - Il tempo che manca e la grazia di ciò che c’è, la non recensione di “Dove la Luce” Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Carmen Pellegrino, classe 1977, edita per i tipi di Giunti e di La Nave di Teseo, giunge al suo quarto romanzo – “la” – senza la fama che la sua penna meriterebbe. Si definisce “abbandonologa”, lemma inserito in Treccani come neologismo. Si occupa ed è affascinata dai luoghi abbandonati, dalla solitudine e dall’incontro di solitudini, non soltanto delle persone, ma delle cose. E di solitudini che si incontrano scrive in “la” e lo fa con una lingua italiana che è, a parer mio, una delle più belle – in prosa – che io abbia avuto la fortuna di leggere in tutta la mia carriera di lettore. Così bella che quasi mi dà speranza per la sopravvivenza dell’italiano come lingua “alta”, letteraria (che non vuol dire lingua da accademia, ma una lingua bella e semplice, essendo bellezza e semplicità due dimensioni difficilissime da coniugare nel testo in prosa).

