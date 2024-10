Il presidente del Coni Giovanni Malagò in visita all’Accademia dello Sport per la Solidarietà (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al termine di una giornata tutta dedicata al territorio bergamasco, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha fatto visita anche all’Accademia dello Sport per la Solidarietà. Arrivato in serata in via Gleno, dopo aver toccato con mano altre realtà territoriali come il Cus o le strutture Sportive della Guardia di Finanza, il numero uno del Comitato Olimpico nazionale ha incontrato il fondatore Giovanni Licini, i membri del consiglio e i tanti volontari che ogni giorno sono l’anima e il cuore della nostra associazione. Bergamonews.it - Il presidente del Coni Giovanni Malagò in visita all’Accademia dello Sport per la Solidarietà Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al termine di una giornata tutta dedicata al territorio bergamasco, ildelha fattoancheper la. Arrivato in serata in via Gleno, dopo aver toccato con mano altre realtà territoriali come il Cus o le struttureive della Guardia di Finanza, il numero uno del Comitato Olimpico nazionale ha incontrato il fondatoreLicini, i membri del consiglio e i tanti volontari che ogni giorno sono l’anima e il cuore della nostra associazione.

