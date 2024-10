Lettera43.it - Il capo dell’MI5: «L’Isis è tornato e rappresenta la principale minaccia per il Regno Unito»

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ken McCallum, direttore generale del servizio di sicurezza britannico MI5, ha affermato in conferenza stampa cheha ripreso i suoi sforzi per «esportare il terrorismo» nel, aggiungendo che al momento è lache lo «preoccupa di più». Tali affermazioni sono arrivate nel primo update dal 2022, nel corso del quale ha offerto una valutazione ad ampio raggio delle minacce provenienti dal Medio Oriente, dalla Russia e da altri Paesi più vicini. Miliziano del(Getty Images).Il: «La strage di Mosca brutale dimostrazione delle capacità del» Al momento, ha spiegato McCallum, c’è una crescenteterroristica da parte di al-Qaida e dello Stato Islamico, gruppo noto dal 2014, anno in cui i suoi militanti presero il controllo di gran parte dell’Iraq nordoccidentale e della Siria orientale.