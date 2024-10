Gudmundsson, il giorno più lungo: domani la sentenza del processo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayAttesa per domani, primo pomeriggio, la sentenza del processo che vede coinvolto in Islanda Albert Gundmudsson, accusato di “cattiva condotta sessuale”, in seguito alla denuncia di una donna per un episodio risalente all'estate 2023 Firenzetoday.it - Gudmundsson, il giorno più lungo: domani la sentenza del processo Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayAttesa per, primo pomeriggio, ladelche vede coinvolto in Islanda Albert Gundmudsson, accusato di “cattiva condotta sessuale”, in seguito alla denuncia di una donna per un episodio risalente all'estate 2023

