Gara bloccata al Novi, Angri e Manfredonia pareggiano: il recupero si chiude senza gol (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Angri e Manfredonia tornano in campo per concludere il match sospeso lo scorso 22 settembre a causa di un infortunio occorso all’arbitro. La squadra di Marco Scorsini, reduce dal pareggio casalingo contro l’Ischia e da tre risultati utili di fila, conquista un altro punto e muove la classifica Salernotoday.it - Gara bloccata al Novi, Angri e Manfredonia pareggiano: il recupero si chiude senza gol Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)tornano in campo per concludere il match sospeso lo scorso 22 settembre a causa di un infortunio occorso all’arbitro. La squadra di Marco Scorsini, reduce dal pareggio casalingo contro l’Ischia e da tre risultati utili di fila, conquista un altro punto e muove la classifica

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Panchina Manfredonia, da Telesveva l’indiscrezione: Marco Nappi in pole position - Marco Nappi, ex calciatore tra le altre di Genoa, Fiorentina, Brescia ed Atalanta, sarebbe secondo l'emittente Telesveva, il favorito per la successione dell'esonerato Franco Cinque sulla panchina del ... (manfredonianews.it)

L’Angri attende il Manfredonia per il recupero della terza giornata - L'Angri domani alle 15:00 dovrà recuperare la gara contro il Manfredonia valevole per la terza giornata di campionato. (agro24.it)

Manfredonia, i convocati per il recupero di Angri - Manfredonia, i convocati per il recupero di Angri Sono 22 i convocati per la gara di domani pomeriggio (ore 15:00) allo ... (ilsipontino.net)