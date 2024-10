Secoloditalia.it - FdI-Ecr richiama Orban su Ucraina e “nemici esterni” all’Ue. E dà una lezione di stile agli urlatori rossi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un confronto franco, non esente da aspre critiche, sempre sul merito delle questioni. Chi si aspettava una destra italiana prona a Viktor, dando credito a certe rappresentazioni offerte dalla sinistra, è rimasto deluso. O sbugiardato. Gli interventi degli europarlamentari di FdI-Ecr, infatti, valorizzando i punti di contatto, hanno sottolineato senza reticenze anche i punti di distanza, in alcuni casi molto marcata, dalle linee guida illustrate dal premier ungherese per la sua presidenza di turno del Consiglio Ue. “Abbiamo molti punti su cui siamo d’accordo nel programma della sua presidenza: non le nascondiamo quelli su cui non siamo d’accordo”, ha spiegato il capodelegazione di FdI, Carlo Fidanza, dopo che anche il co-presidente di Ecr Nicola Procaccini aveva chiarito che “da amico devo dirle anche ciò che non condividiamo nel suo progetto politico”.