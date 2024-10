Faccia a faccia con i rapinatori incappucciati: picchiato e sequestrato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E' stato sorpreso in casa tra tre uomini incappucciati ed è stato picchiato e sequestrato. La banda è poi fuggita con la cassaforte. Momenti di terrore in una villa di Ardea, sul litorale laziale. Come riporta Roma Today, la rapina si è consumata nel pomeriggio di lunedì quando un ragazzo di Latinatoday.it - Faccia a faccia con i rapinatori incappucciati: picchiato e sequestrato Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E' stato sorpreso in casa tra tre uominied è stato. La banda è poi fuggita con la cassaforte. Momenti di terrore in una villa di Ardea, sul litorale laziale. Come riporta Roma Today, la rapina si è consumata nel pomeriggio di lunedì quando un ragazzo di

