Dove vedere in tv Italia-Belgio Nations League calcio | orario programma streaming

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Domani, giovedì 10 ottobre, la Nazionalena ditorna in scena nella. Gli azzurri affronteranno il(ore 20:45 diretta tv su Rai 1 HD) allo Stadio Olimpico di Roma nel terzo impegno del girone 2 della Lega A. La formazione allenata da Luciano Spalletti è in vetta al raggruppamento a punteggio pieno, frutto delle vittorie a Parigi contro la Francia e a Budapest contro Israele. Il format prevede che nella Lega A citata le prime due di ciascun girone approdino ai quarti di finale e da lì (gare di andata e ritorno a marzo) le 4 vincenti si qualificheranno per la Final Four. Le terze dei gironi di questa Lega finiranno invece ai playout/playoff con una seconda della Lega B, in un doppio confronto che metterà in palio la salvezza/promozione. La quarta del girone retrocederà in Lega B.