Domani il Nobel letteratura Cartarescu e Millahuser tra i favoriti

Roma, 9 ott. (askanews) – Giovedì 10 ottobre l'Accademia Svedese annuncerà a Stoccolma il vincitore del premio Nobel per la letteratura e come sempre sui media – e sui siti di scommesse – si moltiplicano voci e indiscrezioni sul possibile vincitore. Secondo alcune fonti del mondo dell'editoria, il favorito potrebbe essere il romeno Mircea Cartarescu, l'autore di Solenoide (Il Saggiatore) e Melancolia (La Nave di Teseo). Prende quota però anche il nome di un oustider, lo statunitense Steven Millahuser (Mondadori ha da poco pubblicato "La Notte dell'incanto" e ripreso il suo vecchio romanzo premio Pulitzer "Martin Dressler"). Altre fonti, anche alla luce della situazione geopolitica, rilanciano invece il nome di Salman Rushdie (il suo ultimo libro – Coltello – è un memoir sull'attentato subito due estati fa).

