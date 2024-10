Consulta, nuova fumata nera sulla nomina (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Camera e Senato in seduta comune non hanno eletto il tecnico indicato dal premier. La mossa di Elly Schlein sull’astensione spiazza i grillini, che trattavano per la Rai. Laverita.info - Consulta, nuova fumata nera sulla nomina Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Camera e Senato in seduta comune non hanno eletto il tecnico indicato dal premier. La mossa di Elly Schlein sull’astensione spiazza i grillini, che trattavano per la Rai.

Consulta - manca quorum.Nuova fumata nera - Necessario un nono scrutinio. . Le opposizioni, unite e coordinate, hanno deciso di non prendere parte al voto in segno di protesta verso la maggioranza e il governo. 35 Nuova fumata nera del Parlamento riunito in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale. Nessun ... (Televideo.rai.it)

Belpasso - si insedia la nuova consulta giovanile - . . "Sono lieto di comunicare che, con queste nomine, la consulta è ufficialmente operativa", ha dichiarato. Il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha annunciato con soddisfazione l’insediamento ufficiale della Consulta giovanile del comune, in seguito all'elezione del presidente e del vice ... (Cataniatoday.it)

Al Museo la nuova biblioteca d’arte. Oltre mille volumi da consultare - sbn. Si tratta quindi di un’opportunità in più per conoscere la bellezza del nostro patrimonio artistico. . prato. prato. Non solo. Grazie alla collaborazione con la Biblioteca Lazzerini, il materiale librario sarà consultabile attraverso il catalogo provinciale on line – catalogoprovinciale. ... (Lanazione.it)