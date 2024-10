Ilrestodelcarlino.it - Con le ‘Pizze di Marca’ si gusta il territorio. Il gastronauta: “Altro che la Rossini”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fano, 9 ottobre 2024 – Pizze preparate con farine di grano antico, farcite con prodotti dele abbinate ai vini marchigiani o alle birre agricole: è quanto si potrà dere ai tanti appuntamenti di “Pizze di Marca”, edizione autunno-inverno, promossi da Linfa, l’azienda speciale della camera di Commercio delle Marche. Tutte le farciture sono realizzate con prodotti stagionali e in ogni provincia sono proposte pizze con due tipi di farcitura. Per quest’autunno-inverno nelle pizzerie della Marca pesarese e urbinate si potranno dere le pizze in due versioni: impasto di farina Marche con fiordilatte, prosciutto di Carpegna Dop o prosciutto del Montefeltro, patata rossa di Sompiano e tartufo nero grattugiato, o impasto di farina Marche, fiordilatte, fettine sottili di coppa di testa, tuorlo d’uovo grattugiato, petali di formaggio di fossa Dop.