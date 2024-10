Come una Boccia qualsiasi, l'amico di Hamas è in foto con mezza sinistra (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Come una Maria Rosaria Boccia qualsiasi, Mohammed Hannoun è in foto con mezza sinistra. Da Boldrini a Orfini fino a Fratoianni, Di Battista e Ascari. Pd, M5S e Si lo coccolavano, ma gli Usa lo mettono nella black list “Come finanziatore del regime militare terroristico di Hamas”. “È normale che i partiti di sinistra vadano in giro a mangiare e a bere con i finanziatori dei regimi terroristici? Cancellassero queste foto”: il commento di Tommaso Cerno. Iltempo.it - Come una Boccia qualsiasi, l'amico di Hamas è in foto con mezza sinistra Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)una Maria Rosaria, Mohammed Hannoun è incon. Da Boldrini a Orfini fino a Fratoianni, Di Battista e Ascari. Pd, M5S e Si lo coccolavano, ma gli Usa lo mettono nella black list “finanziatore del regime militare terroristico di”. “È normale che i partiti divadano in giro a mangiare e a bere con i finanziatori dei regimi terroristici? Cancellassero queste”: il commento di Tommaso Cerno.

