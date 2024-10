Coldplay, Moon Music è l’album più venduto nel 2024 del Regno Unito (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ultimo album dei Coldplay, Moon Music a pochi giorni dalla release avvenuta il 4 ottobre, ha raggiunto la vetta della classifica divenendo il più venduto dell’anno di un artista britannico. Coldplay, Moon Music è già record nel Regno Unito Il nuovo lavoro in studio di Chris Martin e soci ha superato le 160mila copie, regalando alla band la decima numero uno consecutiva nelle charts britanniche. L’arrivo sul mercato discografico di Moon Music in termini di vendite riferita alla prima settimana è la più grande dai tempi di 30, album di Adele del 2021, che aveva debuttato nelle classifiche con 261mila unità. Se i Coldplay dovessero mantenere queste quantità, potrebbero avvicinarsi al record di Taylor Swift, che ha raggiunto le 270mila copie nella prima settimana con The Tortured Poets Department. Metropolitanmagazine.it - Coldplay, Moon Music è l’album più venduto nel 2024 del Regno Unito Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ultimo album deia pochi giorni dalla release avvenuta il 4 ottobre, ha raggiunto la vetta della classifica divenendo il piùdell’anno di un artista britannico.è già record nelIl nuovo lavoro in studio di Chris Martin e soci ha superato le 160mila copie, regalando alla band la decima numero uno consecutiva nelle charts britanniche. L’arrivo sul mercato discografico diin termini di vendite riferita alla prima settimana è la più grande dai tempi di 30, album di Adele del 2021, che aveva debuttato nelle classifiche con 261mila unità. Se idovessero mantenere queste quantità, potrebbero avvicinarsi al record di Taylor Swift, che ha raggiunto le 270mila copie nella prima settimana con The Tortured Poets Department.

