Colapesce e Dimartino si separano | Ora ci serve una pausa

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'annuncio è di quelli importanti.si. A svelarlo - in una lunga intervista a Vanity Fair - è Lorenzo Urciullo che, parlando di Iddu-L'ultimo padrino, film per il quale il cantautore siciliano ha firmato la colonna sonora dando così il via al proprio progetto da solista, ha rivelato che il duo siciliano prende strade diverse dopo una collaborazione durata 4 anni.