Christopher Nolan: nuovo film in lavorazione, Matt Damon sarà nel cast? (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nelle ultime ore sono stati rilasciati i primi dettagli di quello che sarà il nuovo film di Christopher Nolan dopo il successo di Oppenheimer. La pellicola, che non ha ancora un titolo, ha una data di uscita Imax fissata al 17 luglio 2026 e Matt Damon sarebbe in trattative per un ruolo principale. Stando a quanto scrive Variety, Nolan e sua moglie Emma Thomas saranno sceneggiatori e produttori del film tramite la loro società di produzione, la Syncopy, ma la pellicola sarà prodotta anche da Universal, la major con la quale ha collaborato per Oppenheimer. Al momento non ci sono dettagli sulla trama del film, ma le riprese, secondo Deadline, dovrebbero iniziare nel 2025. Cinemaserietv.it - Christopher Nolan: nuovo film in lavorazione, Matt Damon sarà nel cast? Leggi tutta la notizia su Cinemaserietv.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nelle ultime ore sono stati rilasciati i primi dettagli di quello cheildidopo il successo di Oppenheimer. La pellicola, che non ha ancora un titolo, ha una data di uscita Imax fissata al 17 luglio 2026 esarebbe in trattative per un ruolo principale. Stando a quanto scrive Variety,e sua moglie Emma Thomas saranno sceneggiatori e produttori deltramite la loro società di produzione, la Syncopy, ma la pellicolaprodotta anche da Universal, la major con la quale ha collaborato per Oppenheimer. Al momento non ci sono dettagli sulla trama del, ma le riprese, secondo Deadline, dovrebbero iniziare nel 2025.

