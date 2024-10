Movieplayer.it - Christopher Nolan: Matt Damon sarà la star del suo nuovo film prodotto con Universal

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)progetto in arrivo per il regista di Oppenheimer, trama top secret, ma per adesso è confermato il ritorno dialla guida del cast. Dopo il successo stellare di Oppenheimer,non ha nessuna intenzione di tornare sui suoi passi. Confermata la rottura con Warner Bros, Deadline rivela che anche ildel regista inglese verrà realizzato in collaborazione con. A guidare il castla; l'uscita fissata per ilprogetto, non ancora confermato dail 17 luglio 2026. Come per ogni progetto di, i dettagli della trama al momento sono rigorosamente tenuti segreti, anche se fonti anonime rivelano che le riprese deldovrebbero iniziare all'inizio del 2025. Visto il successo di