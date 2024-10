Christopher Nolan aggiorna sul suo nuovo film, insieme ad una star di Oppenheimer (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo aver vinto numerosi Oscar e battuto innumerevoli record con Oppenheimer del 2023, sono stati rivelati i primi dettagli sul prossimo film di Christopher Nolan. Martedì, è stato riferito che Nolan tornerà dal distributore di Oppenheimer, Universal Pictures, per il suo prossimo film, con l’intenzione di distribuire il progetto nelle sale e sugli schermi IMAX il 17 luglio 2026. Matt Damon, che in precedenza è apparso in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves , sarebbe in trattative per recitare nel film attualmente senza titolo. I dettagli della trama del nuovo film di Nolan, che dovrebbe scrivere e produrre insieme alla moglie Emma Thomas, sono attualmente sconosciuti. La produzione del progetto dovrebbe iniziare all’inizio del 2025. Dopo il successo strepitoso di Oppenheimer, molti si sono chiesti quale sarà il prossimo film di Nolan. Metropolitanmagazine.it - Christopher Nolan aggiorna sul suo nuovo film, insieme ad una star di Oppenheimer Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo aver vinto numerosi Oscar e battuto innumerevoli record condel 2023, sono stati rivelati i primi dettagli sul prossimodi. Martedì, è stato riferito chetornerà dal distributore di, Universal Pictures, per il suo prossimo, con l’intenzione di distribuire il progetto nelle sale e sugli schermi IMAX il 17 luglio 2026. Matt Damon, che in precedenza è apparso innel ruolo del generale Leslie Groves , sarebbe in trattative per recitare nelattualmente senza titolo. I dettagli della trama deldi, che dovrebbe scrivere e produrrealla moglie Emma Thomas, sono attualmente sconosciuti. La produzione del progetto dovrebbe iniziare all’inizio del 2025. Dopo il successo strepitoso di, molti si sono chiesti quale sarà il prossimodi

